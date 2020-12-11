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Ayvalık'ta kapalı pazar yerinde cuma namazında yağmur duası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Hıfzısıhha Kurulu kararıyla cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Hıfzısıhha Kurulu kararıyla cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı. Namazın ardından Türkiye genelinde ve bölgede etkili olan kuraklık sebebiyle din görevlileri ve cemaat tarafından yağmur duası yapıldı.


Cemaatin evinden getirdiği seccadeler ve kartonlar üzerinde kılınan Cuma namazı öncesinde verilen vaazda, suyun insanoğlu için önemi ve suyun israf edilmemesine yönelik mesajlar verildi. Cuma namazının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate ve ilçe sakinlerine pilav, nohut ve ayran ikramında bulunuldu.

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