Ayvalık'ta “Kapınızdayız Yanınızdayız” projesiyle 817 haneye ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi, “Kapınızdayız yanınızdayız” isimli projesiyle kısa sürede bin 817 haneye ulaştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 223 ihtiyaç sahibinin belirlendiğini ilk etapta 118'ine yardım edilerek ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Projenin başarıyla yürütüldüğünü, vatandaşların bu durumdan oldukça memnun olduğunu dile getiren Başkan Ergin, “EBA'dan yararlanan yedi öğrencimize tablet ulaştırıldı. Mahallelerimizde belirlenen 71 güncel şikayetin 61'i çözüme kavuşturuldu” dedi.

Dört büyük sorun var

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kültür İşleri ve Sosyal Yardım İşleri müdürlükleri personelinin vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, belirleyip rapor halinde sunduğu genel problemleri sokakları gezerek yerinde incelemeye devam edeceklerini hatırlattı. Başkan Ergin hanelerde ağırlıklı olarak dört büyük sorunun önlerine geldiğini vurgulayarak, birinci sıradaki sorunun işsizlik olduğunu söyledi.

İlk ağızdan dinleniyor

Ergin, “Uzun vadede çözülecek olan sıkıntılarla da karşı karşıyayız. Sosyolojik problemler var. Eğitimsizlik, uyuşturucu bağımlılığı gibi sosyolojik problemler bağımlılıklar belirleniyor. Dar gelirli olup çok çocuğa sahip olan ailelerimiz var. Ayvalıklı hemşehrilerimizin yaşadığı sorunları kaynağından öğreniyoruz. Öneriler, çözümler belirleniyor. Hangi mahallenin sorunları nedir, hangi sokakta acil çözülmesi gereken sıkıntı nedir, tek tek tespit ediliyor. Ekiplerimiz gün içinde vatandaşlarımızın kapısına gidiyor, onların sorunlarını ilk ağızdan dinliyor, ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılması gerekenler acil olarak yaşama geçiriliyor” dedi.

Proje devam edecek

Ulaşılan hanelerden kendilerine yansıyan 16 fiziksel sorunun çözümlenmesi için planlanmaya alındığını, 70 işyerinde pandemi nedeniyle yaşadıkları işgaliye ve kira sorununa yanıt verildiğini ifade eden Belediye Başkanı Ergin on ayrı kategoride grafik çıkarıldığını hatırlattı. Memnuniyet, kentsel beklentiler gibi konuların süreç içinde belirlenerek genel olarak bir çözüme gidileceğine işaret eden Başkan Ergin, “Kapınızdayız, Yanınızdayız” projesinin Ayvalıklılar tarafından çok benimsendiğini göreve boyunca da hanelere ulaşmaya, sıkıntıları yerinde çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.