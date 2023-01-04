Ayvalık'ta 'karadiken' kabuklarına İlçe Hıfzıssıhha Kurulu freni

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, cadde ve sokaklara gelişigüzel atıldığı için çevreye kötü kokular saçan denizkestanesi kabukları için önemli bir karar alarak uygulamayı başlattı.

Ayvalık'ta, Kaymakam Hasan Yaman öncülüğünde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu; denizden çıkarılarak içi alınıp satışa sunulan denizkestanesine ait atıkların gelişigüzel cadde ve sokaklara atılmasının önüne geçilebilmesi adına önemli bir karar aldı.

İlçe genelinde yerel halkın ‘karadiken' olarak da isimlendirdiği deniz ürününün atıklarının çevreye yaydığı ağır koku ve çevresel zararların ortadan kaldırılmasının sağlanmasına ilişkin ilk somut adımı atan Hıfzıssıhha Kurulunun, alınan kararlara aykırı hareket eden denizkestanesi toplayıcılarına ise ciddi yaptırımlar uygulayacağı öğrenildi.

Bu çerçevede Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar da şöyle açıklandı:

“Ayvalık sınırları içerisinde denizkestanesi olarak da bilinen, yerli halkın ‘karadiken' olarak nitelediği deniz ürününün toplanma dönemi başladığından toplanan karadiken atıklarının çöp konteynerleri ve sokak aralarına gelişigüzel atıldığı belirlenmiştir. Söz konusu durumun; kötü koku ve görsel anlamda çevresel sorunları beraberinde getirdiği tespit edilmiş ve bu durum karşısında, bu tür çöpler için 3 iş günü içerisinde belediye ekipleri tarafından toplama alanının belirlenmesi sağlanacaktır. Belirlenen alanlarda şartların uygun hale getirilmesine ve gerekli anonsların yapılmasına, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerekli takiplerin ve denetimlerin yapılması uygun görülmüştür. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararların ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesisi edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi gereğince gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.”