Ayvalık'ta Karakoç Deresi'nin sulak alan statüsü korunacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in girişimleri sonuç verdi. Karakoç Deresinin sulak alan statüsünde kalmasına karar verildi. Ayvalık'ta Altınova Mahallesi sınırları içerisinde kalan Karakoç deresi mahallinin sulak alan statüsünden çıkarılması gündemiyle toplanan Tarım ve Orman Bakanlığı İl Mahalli Sulak Alan Komisyonu, mevcut statünün korunmasının uygun olacağına karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2'nci Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından Vali Yardımcısı Mithat Gözen başkanlığında düzenlenen toplantıya komisyon üyesi olarak katılan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sevindirici haber ile döndü. Belediye Başkanı Mesut Ergin, 380 dekarlık alanın, sulak alan olarak tescil edildiğini belirterek, sulak alan statüsünün korunmasının uygun olacağı şeklinde alınan karardan Ayvalık halkı adına büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Sulak alanda envanter sayılarındaki son yıllarda yaşanan değişimin bir süre daha bilimsel verilerin toplanarak izlenmesinin yerinde olacağı konusunda karar alındığını vurgulayan Başkan Ergin, “İzleme çalışmalarında üniversitenin ilgili bölümünden destek alınacak. Karakoç Deresi Mahalli Sulak Alanına ait 380 dekarlık alanıyla birlikte, alanı etkileyebilecek çevre bölgeleme çalışmalarının bir an önce yapılması maksadıyla katılımcı diğer kurumlardan personel görevlendirilerek. İl şube müdürlüğü koordinasyonunda çalışmaların yapılmasıyla mevcut statünün korunmasının uygun olacağına karar verildi” dedi.

Dokuz tescilli sulak alanın ikisinin Ayvalık'ta bulunduğunu hatırlatan Başkan Ergin, “Orman ve Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Ayvalık kuş gözlem topluluğunun yapmış olduğu çalışmalarda 172 kuş türü tespit edildi. Tatlı su ile deniz suyunun karışması sonucu kumul ve tuzul bitki örtüsü mevcut. Karbon azot, fosfor ve kükürt dengesini sağlayan sazlıklarla birlikte 30'a yakın farklı tür bitki çeşidini barındırıyor. Ayvalık Tabiat Adaları Parkı, zeytin alanları, kıyı şeridindeki kumu, fıstık çamları gibi eşsiz güzelliklere sahip. Mahalli öneme sahip sulak alanlar da bu güzelliklerin içindedir” dedi.