Ayvalık'ta karne heyecanı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde karne töreni 15 Eylül Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Soner Suyolcu'nu ile okulun öğretmenlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen törende Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ve eşi Nihal Görgülüaslan'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, öğrencilerle velileri hazır bulundu.

Okul öğretmenlerinden Gülnaz Tuğrul'un sunumunu üstlendiği törende; 8. Sınıf dönem birincisi Neslihan Günsal yaptığı konuşmada, okuldan mezun olmanın heyecanını buruk bir sevinçle karşıladığını ve başarısındaki en büyük etkenin ailesinden aldığı güç olduğunu vurgulayarak, üzerinde emekleri olan öğretmenleriyle, ailesine teşekkür etti.

Törende, bu yıl emekli olacak olan Ayvalık'ın sevilen öğretmenlerinden Turgay Yapıcı da anlamlı olduğu kadar duygusal bir veda konuşması yaparak; öğrencilerin okuldan mezun olduktan sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yoldan hiçbir zaman sapmadan yollarına devam etmelerini tavsiye etti.

Ayvalık'ın sevilen Fen Bilimleri öğretmeni Turgay Yapıcı, konuşmasının ardından dakikalarca süren alkış tufanı ile kürsüden inmesinin ardından, okulun birincisi olarak mezun olan 8. sınıf öğrencisi Nisan Işık Sümer, okulun yaş kütüğüne ismini çaktı.

Okulu birincilikle bitiren Nisan Işık Ünsal ile bu yılın 8. Sınıflar birincisi Neslihan Günsal'ın mezuniyet fidanlarını okul bahçesindeki Atatürk Büstü çiçekliğine dikmelerinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı okul müdürü Soner Suyolcu yaptı.

Öğrencilere; yaz tatili süresince eğlenip, dinlenmelerini, bol bol kitap okuyup, hayatın içerisinde olmalarını öneren Müdür Suyolcu, öğrencilerin ebeveynlerine de çocuklarıyla daha fazla ilgilenmelerini önerdi.

Okul Müdürü Soner Suyolcu'nun konuşmasının ardından; akademik, sportif, bilim ve sosyal alanlarda dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüraslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve öğretmenleri tarafından verildi.

İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla sona eren törenin ardından sınıflarına dağılan öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Karne dağıtım törenine de katılan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülarslan ile zarif eşi Nihal Görgülüarslan, okulun en başarılı öğrencilerinden biri olan biricik kızları 7. Sınıf öğrencisi Begüm Görgülüarslan ile sınıf arkadaşlarına karnelerini, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve karne dağıtım törenine katılan öğrenci velileriyle birlikte verdi.

Karne dağıtım töreninde öğrencilere yönelik kısa bir konuşma yapan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, “Eğer siz öğrenciler iyi olursanız, bizler de ülke olarak, toplum olarak iyi olacağız. Ama aksine siz hayatı çok ciddiye almayacaksanız, kendinizi geliştirmeyecekseniz sizin geleceğiniz de olumsuz yönde ilerleyece ve hayat sizi cezalandıracaktır. Lütfen cezalandırılanlardan olmamak adına kendinizi geliştirin. Daha çok çalışın ve toplumumuzla ülkemizin aydınlık yarınları olun” diye konuştu.