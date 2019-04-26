Ayvalık'ta Kaymakam Görgülüarslan öncülüğünde halk günü ve muhtarlar toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın talimatıyla başlatılan ver ay yapılan Halk Günü ve Muhtarlar toplantısı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğünde; daire amirleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı toplantıda ilçe genelinde yaşanılan sorunlar tespit edilirken, bu sorunların ortadan kaldırılmasının da yolları arandı.

Çevre Şehircilik İl Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü ile Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi temsilcileriyle, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar'ın da hazır bulunduğu ve ilçe genelindeki sorunlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında kurum amirlerinin brifingler verdiği toplantıda asayiş ve ulaşım sorunlarının öne çıktığı gözlendi.

Ulaşım konusunda, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne gitmek zorunda olan vatandaşların her defasında iki ayrı toplu taşıma aracına binmek zorunda kalmasının yanı sıra tekerlekli sandalyeli engellilerin toplu taşıma araçlarından yararlanamaması konularının da güçlü bir şekilde dile getirildiği toplantıda, İlçede motosiklet ve abartılı egzozlu araçlardan şikayetçi olan vatandaşların şikayetleri de göze çarpan konular arasındaki yerini aldı.

Özellikle turizm sezonlarında Ayvalık'ın giriş çıkışları ile ilçenin cazibe merkezi konumundaki Cunda Adası girişinin kontrol altına alınarak bu noktalara plaka tanıma sisteminin konuşlandırılmasının yanı sıra kaldırım işgallerinin de ele alındığı toplantıda ortaya çıkan sorunların çözümü için Kaymakam Görgülüarslan'ın son derece hassasiyetle daire amirleri ve toplantıya katılan kurumların temsilcilerine talimat vermesi ise takdirle karşılandı.

Halk'ın görüşlerinin alınmasının ardından Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğünde mahalle muhtarlarıyla geniş tabanlı bir toplantı daha yapıldı.