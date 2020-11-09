Ayvalık'ta kaymakamı gören şaşırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ı makam araçsız ve korumasız şekilde gören vatandaşlar ilk önce tanıyamadı. Eski Otogar'da vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Görgülüarslan, ilçe halkıyla sohbet ederken, korona konusunda uyardı, sorunlarını dinledi.

Makam araçsız ve korumasız olarak tek başına yürüyerek Eski Otogar'a gelen Kaymakam Görgülüarslan; burada taksiciler, dolmuş şoförleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın ve ülkemizin olumsuz bir süreçten geçtiğini hatırlatan Gökhan Görgülüarslan, toplu taşıma araçları ile taksi şoförlerinden Balıkesir Valiliği'nin bu yönde yayınladığı talimatlara harfiyen uyulmasını istedi.

Ayvalık'ın tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nde durak dışı yerlerden yolcu alan dolmuş şoförlerini uyaran Görgülüarslan, trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülerin cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyaret, Kaymakam Görgülüarslan'ın geldiği gibi makam araçsız ve korumasız olarak tek başına sıradan bir vatandaş gibi Eski Otogar'dan ayrılmasıyla sona erdi.