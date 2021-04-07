Ayvalık'ta keçi ölümlerinin sebebi parazit

Balıkesir'in Ayvalık ilçeside geçtiğimiz haftalarda dere kenarında telef olan keçilerin ölüm sebebinin parazit olduğu açıklandı.

Ayvalık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Karaayıt Mahallesi'nde 25 Mart 2021 tarihinde müdürlüğümüze bildirilen keçi ölümleri ile ilgili olarak zehirlenme şüphesi bulunan sürüden alınan keçi kadavraları Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne, sürünün su içtiği iddia edilen dereden alınan su örnekleri ise Çanakkale Gıda Kontrol Labaratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Yapılan analizler sonucu oluşturulan raporlar incelendiğinde, dere suyunun ağır metal yönünden mevzuatlara uygun olduğu, keçilerde ise yoğun parazite rastlandığı, ağır metaller yönünden su, Rumen içeriği ve karaciğer numunelerinde tespit edilen miktarların keçiler için zehirlenmeye sebep olacak düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Gelen rapora göre keçi ölümlerinin Paraziter Enfestasyon (parazit hastalıkları) sebebiyle olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

Keçilerin işletmeye ait pasa yığınlarının çöktüğü dere suyundan içmesi yüzünden telef olmasından şüpheleniliyordu. Karaayıt Mahallesi'nde geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan Fatih ve Hüseyin Kocakanat kardeşler, bölgedeki bir demir zenginleştirme tesisine ait pasa yığınlarının kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgârlar sebebiyle çökmesi sonucunda ortaya çıkan çevre kirliliğinin ardından kendilerine ait yaklaşık 40 baş keçinin öldüğünü ileri sürmüştü.Kocakanat kardeşlerin keçilerin telef olma sebebinin net olarak öğrenilebilmesi için tahlil yaptırabilecek ekonomik güçlerinin olmaması üzerine Ayvalık Kent Konseyi devreye girerek tahlil ücretlerini ödemiş, tahlil numunelerini Ayvalık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü aracılığıyla ilgili laboratuarlara göndermişti.