Ayvalık'ta Kenan Kaptan'ın denizcileri üretime başlıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi tarafından hazırlanan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekonomik anlamda desteklenen “Balıkesir Tekne İmal Atölyesi kazanıyor, Kenan Kaptan'ın Öğrencileri üretime başlıyor” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında inşaatı tamamlanan okul bünyesine kazandırılan 12 ay üretim yapılabilecek kapalı tekne imalat atölyesi düzenlenen bir törenle hizmete başladı.

Törende; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslke Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Ayvalık Temsilcisi Ali Jale, Ayvalık Motorlu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan İsmail Duman, Sadan Denizcilik firması Gemi İnşa Mühendisi Abidin Varol Sadan, Ayvalıklı işadamı Mehmet Cavlı, Ayvalıklı Turizmci Alp Sezek, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ersin Kamacı, okul müdürleri, Ayvalık Sanayi Sitesi temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesinin ardından devam eden toplantıda konuşan Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday, GMKA tarafından desteklenen ‘Balıkesir Tekne İmal Atölyesi Kazanıyor, Kenan Kaptan'ın Öğrencileri Üretime Başlıyor' projesi ile birlikte hizmete yeni giren atölyenin tanıtımını yaptı.

Okulun denizcilik alanı, güverte işletme dalı, gemi makineleri işletme dalı, gemi yapım alanında, yat inşa dalında eğitim verdiğini ifade eden Hüseyin Aday, “Okulumuz Edremit Körfezi'nin güney kıyısında denize sıfır 13 bin 845 metrekare arsasıyla denizcilik liseleri arasında tektir. Ülkemizde denizcilik ve gemi yapım alanlarını bünyesinde barındıran 14 okuldan biridir. Okulumuzun 1 Temmuz 2011 tarihindeki açılışından itibaren hedefleri denizcilik alanında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan akredite alarak öğrencilerine ve aktif gemi adamlarına belgeli eğitim olanağı sağlamak, gemi yapım alanında ilçemize gemi yapım atölyesi kazandırmak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan üretici kodu alarak sektör ile iç içe üretim yapmak olmuştur” dedi.

Proje kapsamında inşa edilen gemi yapım atölyesinin 752 metrekare kapalı üretim alanı, bin 422 metrekare taban alanına, 2 bin 250 metrekare toplam kullanım alanına sahip olduğunu kaydeden Hüseyin Aday, “Okulumuz proje kapsamında sağlanılan hibe desteği ile bir iki ay içerisinde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan üretici koduna sahip olacaktır. Bu kod ile okulumuz üretim yapabileceği gibi, üretici koduna sahip işletmelerimizde tesisimizi kullanarak üretim yapma olanağına sahip olabilecektir. Devlet-sektör işbirliği ile ilçemizde gemi yapım sektörünün gelişip büyüyeceğine, burada yetişecek öğrencilerimizin ilçemize önemli bir sanayi kolu inşa edeceklerine de inancımız tamdır. Okulumuzun kuruluşunda ve gelişimdeki 8 yılda, emeği geçen kaymakamlarımıza, il-ilçe milli eğitim müdürlerimize, okulumuzun gönül dostlarına, okulun ilk nüvesini Ayvalık Endüstri Meslek Lisesi'nde 1999 yılında atan Ayhan Akkılıç'a ana binamızın yapımında ve açılışında emeği geçen Endüstri Meslek Lisesi eski Müdürü Mehmet Çakır'a, atölye, pansiyon ve spor salonu yatırımlarını 2015 yılında ilçemize kazandırılmasında siyasi destek ve mücadelesi için Hakan Kayaalp'e teşekkürü bir borç bilirim” diye konuştu.

Hüseyin Aday'ın ardından kürsüye gelen okulun Yat İnşa Alanı Öğretmeni İsmail Yeşil de projenin amacı ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ayvalık Sınırlı Sorumlu Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Duman, Sadan Denizcilik firması Gemi İnşa Mühendisi Abidin Varol ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Ayvalık Temsilcisi Ali Jale de proje kapsamında hazırlanan tekne yapım atölyesinin ilçedeki denizcilik sektörüne hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden konuşmalar yapmasının ardından toplantı sona erdi.