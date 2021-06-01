Ayvalık'ta kuş gözlem rotası oluşturulacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, sektörün, ekoturizm boyutunda gelişme kaydetmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla, alternatif turizm çeşitlerinden bir tanesinin “Ornitoturizm” kuş gözlemciliği olduğunu belirtti. Başkan Ergin, kuş gözlem rotasının Ayvalık'ta geliştirilmesi için İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği öncülüğünde çalışmalara kısa süre içinde başlamayı planladıklarını söyledi.

Başkan Ergin, “Kentimizin, deniz, kum, güneş turizmimizin yanı sıra tarih ve doğa turizminin de gelişmesi için destek olan tüm paydaşlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. 22 adası, koyları, tabiat parkı ile dünyada çok özel bir konumda yer alan kentimizde kuş gözlem noktaları oluşturmak için Balıkesir Belediyelerinin yanı sıra, Bergama, Ezine ve Ayvacık'ın aralarında bulunduğu 23 belediye işbirliğinde çalışmalara başlanacak. Doğaya dayalı bir turizm çeşidi olmakla beraber ekoturizm faaliyetleri arasında da yer alan kuş gözlemciliği, maddi getirisi yüksek bir turizm çeşidi. İlerleyen zamanlarda alternatif turizm çeşitlerindeki yerini daha da önemli bir hale getirecek” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği'nin Balıkesir, “Çamlık Tepesi Alanı”nda düzenlenen olağan meclis toplantısına, meclis üyeleri, İbrahim Mühürdaroğlu, Onur Satıcı ve Mehmet Sarı ile birlikte katıldı. Toplantıda encümen üyeliğine tekrar seçilen Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta “Ornitoturizm Kuş Gözlem Rotası” oluşturulmasının planlandığı duyurdu.

İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği'ne; Çanakkale'nin ilçeleri; Ezine ve Ayvacık Belediyeleri ile İzmir'den de Bergama Belediyesi yeni üyeler olarak katıldı. Ayvalık'ın devam eden “Endüstriyel Peyzaj” konulu UNESCO yolculuğunun yanı sıra toplantıda “İDA Madra Jeoparkı”nın UNESCO geçici listesine alındığı bildirildi.