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Ayvalık'ta Maden Adası'nda çıkan yangın itfaiyenin fedakarlığıyla söndürüldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Maden Adası’nda makilik alanda çıkan örtü yangını havadan helikopter ile söndürülmesinin ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Maden Adası'nda makilik alanda çıkan örtü yangını havadan helikopter ile söndürülmesinin ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda güçlükle söndürüldü.


Alınan bilgiye göre; dün akşamüstü Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Maden Adası sahilinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede makilik alana sıçrayan yangın şiddetli poyraz nedeniyle büyüdü.


Adada yangın ihbarının alınması üzerine Balıkesir'den Orman Bakanlığına ait bir helikopter bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen helikopter şiddetli rüzgarla da mücadele ederek yangını kontrol altına aldı . Yangında yaklaşık 200 metrekare makilik alan zarar gördü.



Sönen yangın yeniden alevlendi


Ancak helikopterin söndürdüğü yangın, soğutma çalışması yapılamadığı için rüzgarın da etkisiyle gece saatlerinde yeniden alevlendi.


Şiddetini arttıran fırtınayla birlikte ada yüzeyinde ilerleyen yangına hava karardığı için helikopter havalanarak müdahale edemedi.


22 adası ile Türkiye'nin eşsiz bir zenginliğine sahip Ayvalık'ta bir deniz itfaiyesi olmadığı için neredeyse Maden Adası'nın tamamını tehdit eden alevlere uzun bir süre müdahale edilemedi.


AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in girişimleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın talimatıyla Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç ile 6 itfaiye eri bir balıkçı teknesiyle gece saatlerinde Maden Adası'na ulaştı.


Beraberinde adaya götürdükleri iki ayrı pompa ile denizden aldıkları suyu adayı aydınlatan alevlere sıkarak gece boyu insanüstü mücadele veren 7 kişilik itfaiye ekibi, yangını sabaha karşı kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.


Maden Adası'nın üç ayrı noktasında çıkan yangının doğal yollarla olmayıp, insan eliyle meydana geldiği üzerinde durulurken, yangında, endemik bitki örtüsüyle kaplı adanın dörtte biri küle döndü.


Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangında yüzlerce yaban hayvanının telef olduğu ve adadaki bitki örtüsünün büyük oranda zarar gördüğü bildirildi.


7 kişilik itfaiye ekibi günün ilk ışıklarıyla Ayvalık'a dönerken, yolda içinde bulundukları balıkçı teknesi arıza yapınca, Ayvalık Sahil Güvenlik botu gelerek itfaiyecileri sahile kadar çekti.


Ayvalık'ta vatandaşlar tarafından birer kahraman gibi sevgi gösterileriyle karşılanan 7 kişilik itfaiye ekibinin gece boyu fedakarca yaptığı söndürme çalışmaları nedeniyle bitap halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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