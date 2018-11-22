Ayvalık'ta maden aramasına Büyükşehir'den ret

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında, özel bir şirket tarafından denizden demir madeni çıkarılmasına ilişkin talebi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde reddedildi. Tüm partilerin oy birliğiyle reddettiği karar sonrasında açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Ayvalık bizim göz bebeğimiz. Oranın güzelliklerinin bozulmasına asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz” dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde denizin 22 metre derinliğindeki kumu çıkararak demir madeni aramak için başvuruda bulanan Orhan Kandemir Densan Madenciliğin talebi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonunda değerlendirilerek alınan karar Büyükşehir Belediye Meclisinin gündemine alındı. 1608 hektarlık deniz ruhsat alanı içerisinde 23.66 hektarında demir madeni arama ve çıkarma ile ilgili önce ÇED süreci başlatıldı. Projeye göre; Ayvalık'ın 10, Altınova'nın 3 kilometre kuzeybatısında yer alan bölgede, denizin 22 metre dibinde olan alandan günde 300 ton, yılda ise 90.000 ton kum denizden çekilerek içindeki demir alınacaktı.

ÇED raporunun tamamlanmasının ardından Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Büyükşehir Belediye Meclisinin gündemine alınarak görüşüldü. Yapılan oylamada, tüm siyasi parti meclis üyelerinin oy birliğiyle şirketin maden arama talebi reddedildi. Oylamanın ardından bir açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, bahse konu bölgenin turizm bölgesi olduğunu, bu nedenle böyle bir izni vermelerinin mümkün olmadığını söyledi ve meclis üyelerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Ayvalık'ta böyle bir şeye izin vermeyeceklerini dile getiren Başkan Kafaoğlu, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde Ayvalık, Altınova Mahallesi'nde denizde deniz kumunun içerisinde maden arama ile ilgili yetki alan bir firma, orada maden arama çalışması başlatmak istedi. Bununla ilgili de ÇED raporu hazırlanması gerekiyordu. Rapor hem Çevre ve Sağlık Komisyonumuzda hem de Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinden de oy birliği ile ret edildi” dedi.

Bir turizm cenneti

“Ayvalık bizim göz bebeğimiz” diyen Kafaoğlu, şunları söyledi: “Burası tam bir turizm cenneti. Ayvalık'a 10 kilometre mesafede Altınova'ya da 3 kilometre mesafede, yerleşim alanlarına da 300 metre mesafede bir çalışma yapılması isteniyordu. Özellikle biz, doğanın, tabiatın korunmasına çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Burada maden aranarak bu turizm alanlarına zarar verilmemesini ve o bölgenin yapısının bozulmamasını istiyoruz. Özellikle o yörede yaşayan insanlarımız, turizmciler ve çevreye duyarlı insanlarda bu konuda bize talepleri olmuştu. Biz de arkadaşlarımızla yerinde inceledik. Hakikaten taleplerin yerinde olduğunu ve bir turizm cenneti olan Ayvalık ve Altınova'nın sahillerinin bozulmasını istemediğimiz için oy birliğiyle gelen bu kararı reddetmiş olduk”dedi.

Madenler asla doğamızı ve güzelliklerimizi bozmamalı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in doğa güzelliklerinin bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek “Balıkesir tarım ve hayvancılık şehri, Balıkesir turizm şehri, Balıkesir sanayi ve madencilik şehri. Ama madenler asla bizim tabiatımızı, doğamızı ve güzelliklerimizi bozmamalı. Sanayide sadece sanayi bölgelerinde, OSB'lerin içerisinde yapılarak tarım, hayvancılık ve turizm alanlarımıza asla zarar vermemeli. Ben tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Halkımızın duyarlılığını meclis olarak da hissederek gereğini yaptık. Ayvalıklılar, Altınovalılar rahat olsun. Asla oranın güzellikleri bozulmayacak. Asla orada turizmden ve zeytincilikten vaz geçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.