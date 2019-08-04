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Ayvalık'ta “Manuş Baba” coşkusu

Kerki Solfej’in Ayvalık’ta düzenlediği açık hava konserlerinin dün akşamki konuğu Manuş Baba oldu.

Kerki Solfej'in Ayvalık'ta düzenlediği açık hava konserlerinin dün akşamki konuğu Manuş Baba oldu. Manuş Baba, Altınoluk'ta kalabalık bir izleyici ile şarkılarını söyledi.



Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal' ve ‘İki Gözümün Çiçeği' albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti. Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, “Askerde beni sakalsız görenler önce şaşırdı, sonra sakalsız halimle dalga geçtiler, açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım” dedi.

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