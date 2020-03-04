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Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokul'una Elazığ'dan kardeş okul

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Elazığ depremi sonrası Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Lisesi ile kardeş okul oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Elazığ depremi sonrası Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Lisesi ile kardeş okul oldu.


Elazığ depreminde zarar gören öğrenci kardeşleri için bir kampanya başlatan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, bu anlamda büyüklerine de örnek olmayı başardılar.


Kampanya ve kardeş okul çalışması ile ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, “Öğrencilerimizin talebiyle öğretmenlerimiz ve okul idaremiz tarafından başlatılan kampanya ile öğrencilerimiz arasında kardeşlik, dayanışma, geleneğimizden gelen bir ve birlik olma anlayışını öne çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.


Öte yandan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun Elazığ'daki kardeş okulu Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Lisesi Müdür Yardımcısı Ziya Gözde'nin de böylesi önemli bir çalışma için başta Mustafa Kurtuluş olmak üzere okulun öğretmen ve öğrencilerine de şükranlarını ilettiği öğrenildi.

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