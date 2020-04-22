Ayvalık'ta Mehmet Akif'in çocuklarından anlamlı kutlama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve velileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl kutlamalarının korona virüs salgını sebebiyle okulların kapalı olmasına rağmen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri 23 Nisanı coşkuyla kutladılar. Geçtiğimiz günlerde “Evde Kal Türkiye” ile unutulmaz bir kampanya imza atan okulun, 23 Nisan bayramı coşkusunu her eve yayarak hazırladıkları videolu faaliyet takdirle karşılandı. Öğrenciler, öğretmenleri ve velilerinin destekleriyle hazırladıkları anlamlı ilgili muhabirimizin sorularını cevaplayan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, Kovit 19 salgınıyla ilgili bu sıkıntılı günlerin geçici olduğunu dile getirdi.

Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş, “Ülkemiz hep birlikte dünyaya örnek olacak bir mücadele verirken en güzel tarihimizdeki en güzel mücadelemiz olan cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı günün 100. yılını yine birlikte ve coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel kutlamaya katılan tüm öğrencilerimin öğretmen arkadaşlarımın ve velilerimizin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.