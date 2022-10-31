Ayvalık'ta Mesut Duran Müzik Derneği Korosu'ndan unutulmaz konser

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde konser veren Mesut Duran Müzik Derneği korosu izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş yönetiminde, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ethem Vardı'nın yanı sıra salonu tıklım tıklım dolduran yüzlerce izleyiciye Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Hafif Müziği'nden oluşan eserlerin seslendirildiği konser coşkulu anlara sahne oldu.

Konserde Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserleri koro ve solistler tarafından başarıyla seslendirildi.

Konserin sunuculuğunu da üstlenen dernek başkanı Funda Öztolan sahnede solo olarak seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı.

Funda Öztolan; Ayvalık'ın tanınmış gazetecisi Suat Salgın'a, katkılarından dolayı TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş'ın elinden bir plaket takdim etti.

İzleyicilerin seslendirilen eserlere eşlik ettiği müthiş konser,10. Yıl Marşı'nın coşkuyla icra edilmesiyle sona erdi.