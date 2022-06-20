Ayvalık'ta Mesut Duran Müzik Derneği'nden bir unutulmaz konser daha

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Mesut Duran Müzik Derneği müthiş bir TSM konserine daha imza attı.

TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş yönetiminde, Ayvalık Belediyesi'ne ait anfi tiyatroyu dolduran yüzlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşatan dernek bünyesindeki koronun verdiği konsere TSM tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin ile birlikte izledikleri konserde; Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri; Ethem Vardı ve Mehmet Çakır ile Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Koordinatörü Erkan Cılak da dinleyicilerin arasında yer aldı. Konserde Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserleri koro ve solistler tarafından başarıyla seslendirildi.

Konserin sunuculuğunu da üstlenen dernek başkanı Funda Öztolan sahnede solo olarak seslendirdiği şarkılarla adeta devleşti.

Funda Öztolan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Belediye Kültür İşleri Koordinatörü Erkan Cılak'a konser sonrasında katkılarından dolayı birer plaket takdim etti.

Seyircilerin adeta kulaklarının pasını silen konser, 10. Yıl Marşı ile sona erdi.