Ayvalık'ta Mesut Ergin ve 7 belediye meclis üyesi için bir tören daha

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Demokrat Parti'den istifa eden yedi meclis üyesi; Ali Jale, Merih Arslan, Özge Toygar, Hüseyin Ergin, Ethem Vardı, Tülay Çankaya ve Semih Varol'un Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımı nedeniyle Ayvalık ilçe örgütü binasında tören düzenlendi.

Törene; CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, CHP Balıkesir önceki dönem milletvekili Mehmet Tüm, Balıkesir genelindeki CHP ilçe başkanları ve parti üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve 7 belediye meclis üyesini partiye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Başkanımız Mesut Ergin'e, Belediye Meclis Üyelerimiz Tülay Çankaya, Ethem Vardı, Hüseyin Ergin, Özge Toygar, Ali Jale, Merih Arslan ve Semih Varol'a örgütüm adına hoş geldiniz diyorum. Bugün her zamankinden daha güçlüyüz. Bugün her zamankinden daha mutluyuz. 31 Mart'ta güzel ülkemize baharı getirdik. 40 milyondan fazla vatandaşımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın fedakâr evlatları hizmet ediyor. Şimdi sıra baharımızı yaza çevirmekte. Şimdi Türkiye'nin tan vakti! Gün doğuyor, umut yeşeriyor” ifadelerini kullandı.

Törene, eşi Canan Ergin ile birlikte katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yaptığı konuşmada, 2019 yılında seçildiği Ayvalık Belediye Başkanlığı görevini bir süredir bağımsız olarak sürdürdüğünü hatırlattı. Başkan Ergin, “Bana oy veren Ayvalık seçmeninin bu güvenine layık olmak için çok çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Geride bıraktığımız iki buçuk yıllık süre içinde Ayvalık adına olumlu işler yaptığımıza da inanıyorum. Ancak bir süredir ülkemiz için aynı yorumu yapmak mümkün değil. Ülkemiz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Son dönemlerde artan biçimde Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine yönelik yeni saldırılara tanık oluyoruz” dedi.

"Mevcut iktidar eliyle her gün bir yenisi eklenen ülke sorunlarına çözüm üretilmesi ve yaşanan krizlerin aşılmasının olanaklı olmadığı inancını pek çok kesim gibi kendisinin de taşıdığını" dile getiren Başkan Ergin, “Ülkenin bir yol ayrımına geldiği bugünlerde ben de bir karar vermek ve siyaseten geleceğe dair yol belirlemek zorundaydım. Benim siyasi tercihlerimde her zaman Atatürk çizgisi ve Cumhuriyet ülküsü belirleyici olmuştur. 2009 seçimleri öncesi siyasi yaşama ilk adım attığımda da bu böyleydi, bugün de aynı değerlere yürekten bağlıyım. İşte bu nedenle 2009 yılında siyasete Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında başlamıştım. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamın en önemli nedeni bu hassasiyetlerdir. Bugün bu çatı altında yeniden sizlerin arasında bulunmanın sevinç ve heyecanını yaşıyorum. Geçen iki buçuk yıllık süreçte de aklım ve kalbim her zaman; Atatürk devrimlerinden, sosyal adaletten, hukuk devletinden, laik demokratik Cumhuriyet'ten ve bu ilkelerin Türk siyasetinde egemen olmasından yanaydı” ifadelerini kullandı.

Siyaseti ve bu bağlamda yerel yöneticiliği her zaman ülkeye hizmet vasıtası olarak gördüğünün altını çizen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ne mutlu ki önce 2009'da, sonrasında 2014 yılında doğup büyüdüğüm topraklara ve hemşehrilerime belediye başkanı olarak hizmet etme bahtiyarlığına eriştim. Bunun için her zaman Allah'a şükrettim, şükredeceğim. Bu hizmet seferberliğinde bundan böyle de CHP çatısı altında sizlerle yol arkadaşlığı edeceğiz” dedi.

Laik, demokratik, sosyal, hukuk devletini koruyup yükseltmek, cumhuriyet devrimlerine sahip çıkarak daha uygar bir Türkiye'de bu ilkeleri geleceğe taşımak için arkadaşlarıyla bundan böyle Türkiye'nin birleştirici gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadeleyi yükselteceğini söyleyen Başkan Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her zaman yanımda olan, siyaseten yol arkadaşlığı yapan dostlar; biz bir ekibiz ve seninle birlikteyiz diyerek bugün benimle birlikte, partimize katılan değerli meclis üyelerim; beni sıcak bir karşılamayla bağrına basan tüm Cumhuriyet Halk Partililer; daha güzel günlere ulaşmak adına daha çok çalışacağız. Bu umut ve dileklerle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ülkenin içinde bulunduğu karanlığı yırtmak için verilen bu mücadelede, sen ben yok, biz varız. Bu bütünleşme ile Ayvalık'tan başlayarak, Balıkesir'de ve Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını en yukarıya birlikte taşıyacağız. Cumhuriyet sonsuza dek payidar olacak ve Cumhuriyeti gelecek güzel günlere, Cumhuriyet Halk Partimiz taşıyacak” diye konuştu.

Balıkesir CHP Milletvekili Ensar Aytekin, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve CHP Ayvalık ilçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı da yaptıkları konuşmalarda; Başkan Ergin ve meclis üyelerinin katılımları nedeniyle örgütün daha da güçlendiğini belirterek, katılımlar nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdiler.