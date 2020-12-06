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Ayvalık'ta metruk binadaki yangın söndürüldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bulunan ve yıllardır kullanılmayan bir evde kimliği belli olmayan kişi yada kişilerin ısınmak amaçlı yaktıkları ateş, kısa sürede büyüyerek kontrol edilemez hale geldi.


Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.


Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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