Ayvalık'ta meydana gelen hortumun bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen hortum sonucu evlerin çatısı uçarken çok sayıda araç ve işyeri zarar gördü. Deniz suyunun yükselmesi sonucu sahil şeridi suyla kaplandı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası Ayvalık ilçesi sular altında kaldı. Deniz üzerinden gelen hortum sonucu ise evlerin çatıları uçarken, çok sayıda araç ve iş yeri zarar gördü. Diğer yandan deniz suyunun yükselmesiyle sahil bandında bulunan bir çok plaj ve işletme sular altında kaldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken AFAD ekipleri de bölgede hazır bekledi. Vatandaşlar sokağa dökülürken jandarma ekipleri bölgede asayişi sağladı.

Sabah saatlerinde valilik ve belediye ekipleri bölgeye gelerek hasar tespit çalışmalarına başlarken, hortumun ve sağanak yağışın vurduğu Ayvalık drone ile havadan görüntülendi.