Ayvalık'ta milli eğitim camiasında yeni eğitim-öğretim sezonu heyecanı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere okul idarecileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarını yeni eğitim ve öğretim sezonuna girmiş olmanın heyecanı sardı.

62 okuldaki 585 derslikte 997 öğretmenle, 10 bin 322 öğrenci için ter dökeceği 2019-2020 eğitim ve öğretim yılıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, yeni sezona başladıkları 9 Eylül gününün eğitim camiası için heyecan ve ümit verici bir gün olduğunu kaydetti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın himayesinde tüm okullarda gereken tüm güvenlik önlemlerinin alındığının altını çizen Güner Bahadır, ”Yaz dönemi boyunca okullarımızın tadilat ve onarımı yapılmış, taşımalı eğitimin bütün iş ve işlemleri tamamlanmıştır. Toplam 23 taşıma merkezi okulumuzda, 737 öğrencimizin eğitime erişimi sağlanacaktır. Öğrencilerimizin ders kitapları, devletimizin imkânları sayesinde tam bir şekilde masalarının üzerine konulmuştur” dedi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder." sözlerini hatırlatan Müdür Bahadır, “Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak yegâne unsur, eğitimdir. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz; çocuklarımızın yetenek ve ilgilerinin dâhilinde zihinsel, ruhsal, sosyal gelişimlerine öncülük edip millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde yürütülmekte olan Balıkesir Eğitimde Niteliği İzleme ve Geliştirme Projesi, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yönetici, öğretmen ve ailelere yönelik aktüel eğitimlerimiz; ‘Okulla Uyumluyum Çocuğumla Mutluyum', ‘Sanat 10'la Yükselecek', ‘Önleyici Tedbirler', ‘İletişim Özel Gelecek Güzel', ‘Öğretmen Akademisi Vakfı Eğitimleri', zeka oyunları turnuvaları, Geleneksel Halk Oyunları Şenlikleri, Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvaları, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ödül Töreni gibi etkinliklerimiz ve projelerimiz yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek. Birçok paydaşımızla beraber omuz verdiğimiz projelerimiz; çocuğa, çocukluğa ve tüm eğitim süreçlerine bütüncül yaklaşımın neticesidir. Elbette bu süreçte AB, Ulusal Ajans, TÜBİTAK, GMKA ve diğer bakanlıklarımızın düzenledikleri yarışma ve etkinliklerde de tüm okullarımız ile de yer alacağız” ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve okul idarecilerine anlamlı mesajlar

Yaptığı açıklamada Ayvalık'ta görev yapan öğretmenlere seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “En büyük güç kaynağımız sizlerin varlığıdır. Çocuklarımıza olan ilginiz, sevginiz ve merhametiniz insanımızı ve insanlığı imar edecektir. Emeklerinizi ve gayretli çalışmalarınızı her platformda anlatmaktan büyük keyif aldığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu onurlu görevi icra eden tüm öğretmen arkadaşlarıma yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

Yaptığı açıklamada okul idareciliğinin önemine işaret eden Güne Bahadır, okul idarecilerine de “Okullarımızı, bulunduğu sosyal ve mahalli yapının ortasına bir kültür merkezi olarak yerleştirme gayretinizi, huzurlu bir çalışma iklimi ve güven ortamı inşa etme çabanızı takdirle takip etmekteyim. Ziyaret ettiğim her okulda artarak devam eden çabanıza, çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlama gayret ve heyecanınıza ortak olmanın hazzını yaşıyorum. Cümlelerimin alt satırlarını yıl içerisinde göstereceğiniz performansla dolduracağınızdan emin olarak; hepinizin başarılı, huzurlu ve güvenli bir eğitim öğretim yılı geçirmenizi temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve velilerine seslendi

Öğrencilere yönelik, “Okul binalarımıza ruh veren, güzelleştiren, anlamlandıran; cıvıltılarınız, arkadaşlıklarınız, koşuşturmacalarınız, oyunlarınızdır. Ümit ediyorum ki; bir yılınızı çalışarak, öğrenerek, okuyarak, sorgulayarak ve araştırarak geçirecek, hayatınızın bir sonraki aşamasına umut dolu bir başlangıç yapacaksınız.” sözleriyle seslenen Müdür Bahadır, öğrenci velilerine yönelik de; “Güzel bir eser için; hüner, beceri, sabır ve sevgi gerekir. Bu sanatın ilk dersi çocuklarımızı anlamaktır. Çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerindeki tutum ve davranışları bizim olduğu kadar sizlerin de eserdeki yansımasıdır. Eğitim öğretim sürecinde, sizlerle işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyacağız.” dedi.

Yaşamı; bir öğrenme yolculuğu olarak gördüklerini belirten Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Yolculuğumuzu çeşitlendirerek hep birlikte ekip olarak sürdürmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.