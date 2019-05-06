Ayvalık'ta minik yüreklerden dev armağan

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sakarya İlköğretim Okulu'nun minik öğrencileri, cep harçlıklarıyla biriktirerek satın aldıkları 1 adet akülü tekerlekli sandalyeyi Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi üyesi bir engelliye hediye ettiler.

Sakarya İlkokulu'nun Balıkesir Valiliği tarafından il genelindeki okullarda yürüttüğü BENGİ Projesi kapsamında, 2-A sınıfının minik öğrencileri; öğretmenleri Kemal Arık'ın öncülüğünde hazırladıkları ‘Engelleri Aşa Aşa' isimli proje ile ihtiyaç sahibi bir engelliyi hayallerine kavuşturdular.

Kendi cep harçlıklarıyla biriktirdikleri 6 bin lira ile BOED üyesi ihtiyaç sahibi bir engelli için satın aldıkları akülü tekerlekli sandaliyeyi teslim eden minik yüreklerin gururu ise adeta gözlerinden okunuyordu.

Ayvalık'ta Sakarya İlkokulu'nun okul binasının yenilenmesi nedeniyle geçici olarak eğitim gördüğü Gazi İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen mini törende; BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, BOED yönetimi, BOED'li engelliler, Okul Müdürü Zafer Olkun, Sınıf Öğretmeni Kemal Arık, Okul Aile Birliği üyeleri ve projede yer alan öğrenciler hazır bulundu.

Törende konuşan Sakarya İlkokulu Müdürü Zafer Olkun, öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade ederek, sınıf öğretmeni Kemal Arık ile birlikte 2-A sınıfı öğrencilerinin ilçedeki engellilere yönelik duyarlı çalışmalar yapmasını büyük bir memnuniyetle takip ettiğini söyledi.

Minik öğrencilerin daha önce de içtikleri pet suların mavi kapaklarını biriktirerek de 3 adet manuel tekerlekli sandaliyeyi engellilere hediye ettiğini hatırlatan Müdür Olkun, öğrencilerinin bu tür sosyal çalışmalarının artarak süreceğine inandığını söyledi.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş de törende yaptığı konuşmada minik yüreklerin yaptıkları örnek hareketin, topluma güzel bir örnek olmasını dileyerek, projede yer alan öğrencilere, sınıf öğretmenleri Kemal Arık'a ve Okul Müdürü Zafer Olkun'a teşekkür etti.

Mini tören; minik öğrencilerin BOED'li engellilere çiçek ve çikolata ikramıyla sona erdi.