Ayvalık'ta motosikletle panelvan çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir motosikletle panelvan araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın ilçe merkezindeki tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nde yolun sol tarafında park halindeyken caddenin karşısındaki ara sokağa girmek isteyen H.T. isimli sürücünün idaresindeki 10 ABF 504 plakalı panelvan araç, o sırada kendi şeridinde ilerlemekte olan Metin. S. yönetimindeki 10 AED 138 plakalı motosikletle çarpıştı. Olay yerindeki bir güvenlik kamerasının anı anına kaydettiği kazada, panelvan araçla çarpışan motosiklet sürücüsünü ölümden başındaki kaskın kurtardığı gözlendi.

Kaza mahalline çok kısa sürede ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerinin çağrısıyla olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile motosiklet sürücüsü Metin. S. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.