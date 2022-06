Ayvalık'ta müze hareketliliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 8 Haziran'da Ayvalık Belediyesi tarafından yapılacak müze binası ihalesine, danışmanlığını Trakya Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç'ın yaptığı tarih grubunun da katılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Engin Beksaç, Ayvalık'ın müzeler kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Ayvalık'ın antik çağlardan günümüze uzayan çok zengin bir tarihi kimliğinin bulunduğunu savunan Engin Beksaç, “Bu yüzden de yıllardır üstü örtülü durumdaki Ayvalık'ın arkeolojik tarihini ön plana çıkarmak istiyoruz. İnanıyoruz ki; doğal güzelliklerinin yanı sıra otantik dokusu ve geçmişin derin izlerini bünyesinde barındıran Ayvalık, bu vesile ile gün yüzüne çıkarılacak tarihi eserleriyle de turizm alanında özellikle yabancı turistlerin de ilgisini çekecek müthiş bir müzeyi daha kazandırmış olacağız” dedi.

Ayvalık'ın her şeyden önce kendi kültürel değerlerinin öne çıkarıldığı bir kent müzesine ihtiyaç duyduğunun altını çizen Prof. Dr. Beksaç, “Tarihin hemen hemen her dönemine ev sahipliği yapan bu güzel ilçede, evrensel değerlerin korunması esastır. Bu yüzden de her gün sorumsuzca yok edilen Ayvalık tarihinin korunması ve yok edilmesinin önüne geçilmesi her şeyden önce bir vatandaşlık ödevi olmalıdır. Bu düşünceyle biz de, arkadaşlarımızla birlikte Ayvalık'ın en önemli değerlerinden biri olan kültürel miraslarının emin ellerde olabilmesi yönünde üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla hayata geçirebilmenin gayreti içinde olacağız” diye konuştu.