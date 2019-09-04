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Ayvalık'ta MYO ile KYK yurduna öğrenci ilgisi yoğun

Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Ayvalık Meslek Yüksek Okulu’na bu yıl öğrenci talebinin geçmiş yıllara nazaran yoğun olduğu bildirildi.

Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Ayvalık Meslek Yüksek Okulu'na bu yıl öğrenci talebinin geçmiş yıllara nazaran yoğun olduğu bildirildi.


Ayvalık Meslek Yüksek Okulu'nda; 19-23 Ağustos arasında gerçekleşen kayıt haftasında 246 öğrencinin kayıt olduğu, ek yerleştirmelerle öğrenci doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan ve geçen yıl sadece 3 öğrenciyle hizmet veren yurdun da bu yıl ilk kez yüzde 75 oranında öğrenci kaydına ulaştığı belirtildi. Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, Yönetim ve Organizasyon, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri, Pazarlama, Mimarlık ve Şehir Planlama bölümleri kontenjanlarının öğrenciler tarafından tercih edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.


1993 yılında açılan Balıkesir Üniversitesi bünyesinde açılan Ayvalık Meslek Yüksek Okulu'na son 3 eğitim-öğretim döneminde öğrenci tercihinde ciddi azalmaların olduğunu, ancak bu yıl okulu tercih eden öğrenci sayısında adeta patlama yaşandığını ifade eden Yakup Dinç, 19-23 Ağustos kayıt haftasında 246 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda eksik olan bölümlerin ek yerleştirmelerle yüzde 100'e ulaşmak üzere olduklarını kaydetti.


Dinç, “Yüksekokulumuz, Ayvalık Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun ilk kez erkek ve kız kabul etmesi nedeniyle öğrencilere duyurulması için okulumuzda stant açarak, öğrencilerin yüz yüze görüşme imkânları sağlanmıştır. 150 erkek, 150'de kız öğrenci olmak üzere toplam 300 öğrenci kapasiteli yurdumuzda bu yıl 226 öğrenci yerleştirilmiş durumdadır. Öte yandan okulumuza olan bu yılki yoğunluk okulumuzun geçmiş yıllara nazaran en yüksek seviyesine ulaşmıştır” diye konuştu.

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