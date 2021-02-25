Ayvalık'ta narkotik ekiplerinden vatandaşlara brifing

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleriyle, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde stant kurarak vatandaşları uyuşturucu satıcılarına karşı bilgilendirdi.

Ayvalık'ta araç trafiğine kapalı Talatpaşa Caddesi'nde kurdukları stantta polis ekiplerini; başarılı operasyonlarda hassas burnuyla birçok uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği Tomo'da yalnız bırakmadı.

İlçede uyuşturucu satıcılarına karşı dikkati çekerek, gençlerin bu illetten uzak tutulması adına özellikle anne ve babaların bilgilendirilmesinin amaçlandığı stantta vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Balıkesir ve Ayvalık Narkotik ekiplerinin vatandaşlara yönelik yaptıkları bilgilendirmede en iyi narkotik polisinin gençlerin anneleri olduğu vurgulanarak, annelerin gençlik çağındaki çocukların hal ve hareketlerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını çok rahat anlayabilecekleri belirtildi.

Stantta, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce hayata geçirilen “Uyuma” isimli mobil uygulama hakkında da bilgiler verildi.

Kadına şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulamasının bir benzeri olan ‘Uyuma' uygulamasının vatandaşların karşılaştıkları uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde polis birimlerine bildirilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

“Uyuma” isimli mobil uygulamasının en önemli kolaylığının ise uyuşturucu satışının önlenmesi konusunda farkındalığı arttırması ve vatandaşların etkin desteğinin sağlanması yönünde olduğu bildirildi.