Ayvalık'ta öğrenciler Kitaptan Kanatlar Projesi ile okuma alışkanlığı kazanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; okuma alışkanlığını geliştirme projesi kapsamında yaklaşık 2 yıldır sürdürülen Kitaptan Kanatlar Projesi tüm okullarda uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında haftanın iki günü Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün bizzat katıldığı ziyaretler dışında okullarda da farklı ziyaretçiler davet edilerek okuma etkinlikleri yapılıyor.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın himayesinde, Balıkesir'in tüm ilçelerinde uygulanmakta olan Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme Projesi kapsamında Ayvalık Kaymakamlığı ve düğer tüm resmi birimlerle işbirliği içinde yürütülmekte olan Kitaptan Kanatlar Projesi ile ilgili olarak Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Sadece bilgiye dayalı eğitim sisteminden sıyrılarak; anlamaya, düşünmeye ve yorumlamaya dayalı bir sisteme geçmek lüzumundan dolayı, okumanın önemi bir kat daha artmış durumda. Dünyada gelişmiş ülkeleri takip ettiğimizde okuma oranlarındaki yüksek veriler dikkat çekiyor. Bizler de hazır bilgiyi kullanmak yerine bilgi üretmek adına, Ayvalık'ta okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla Ayvalık Kaymakamlığı himayesinde ilçedeki tüm resmi kurumlarla işbirliği halinde Kitaptan Kanatlar Projesini uygulamaya koyduk. Proje kapsamında Sayın Kaymakamımızla birlikte haftanın iki günü okullarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimizle okuma etkinliği gerçekleştiriyoruz. 20 dakikalık okuma etkinliğinin ardından öğrencilerimizle kariyer danışmanlığı kapsamında sohbet ediyoruz. Yine bu etkinlik kapsamında öğretmenlerimizle BENGİ tanıtım ve değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bu etkinliklerin dışında, diğer tüm okullarımızda okuma ve kariyer danışmanlığı etkinliği yapılmaya devam ediyor. Öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız dönütler de olumlu yönde.” İfadelerini kullandı.

Kitaptan Kanatlar Projesi kapsamında şu ana kadar Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır tarafından 30 okulun ziyaret edildiği öğrenilirken, yıl sonuna kadar tüm okulların ziyaret edileceği ifade edildi. Okuma etkinlikler her Salı ve Cuma günleri okullarda yapılmaya devam ediliyor.