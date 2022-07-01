Ayvalık'ta öğrencilerden dev rekor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Sana Söz Çevre Topluluğu Mayıs ayında 10 bin pet şişe sloganıyla başlattıkları geri dönüşüm projesini 20 bin pet şişeyi çöp olmaktan kurtararak, bu alanda dev bir rekora imza attı.

Proje sorumlusu Yurdaer Altınöz, bu kadar büyük bir geri dönüşümün, bu kadar kısa bir zamanda gerçekleşmesinin Türkiye'de eğitim sektörü çerçevesinde bir rekor olduğunu savunarak, bu başarının mimarlarının okulun öğrencileri başta olmak üzere, veliler, öğretmenler ve okul çalışanları olduğunu vurguladı.

Her geçen gün daha da kirlenen Dünya, daha da çok kirletilen doğanın karşısında eli kolu bağlı kalmaktansa en azından bir farkındalık çalışmasını hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyleyen Altınörs, “Yeniden dönüşüm, az tüketim, yeniden kullanım, dünyamızın gerçeği haline gelmiştir. Bu yüzden de biz hedefi her gün doğaya atılan pet şişeler üstüne kurduk. Bu amaçla da; “10 bin pet şişe geri dönüşüme” sloganıyla başladığımız projemizde 20 bin pet şişeye ulaştık. Artık ve en önemlisi pet şişenin çöp olmadığını geri dönüştüğünde halı, perde, gömlek, çadır, battaniye, ayakkabı gibi binlerce gereksinim olarak tekrar kullanılacak bir malzeme olduğunu öğrendik. Bundan sonra herkese bunu anlatacak, çevremizi bu kirli pis ortamdan koruyacağız. Bu nedenle de öğrencilerimizle birlikte; ‘Dünyamız çevremiz ve Ayvalık, Sana Söz” diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurdaer Altınöz, kendilerine en büyük desteği veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Belediye Temizlik İşleri Müdürü Yakup Uyan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.