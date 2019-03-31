Ayvalık'ta öğrencilere zeka oyunları jesti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 150 Evler Mahallesi Muhtarı Yener Koşvar'ın girişimleriyle, hayırsever Serkan Aziz Ceyhan tarafından satın alınan zekâ oyunu setleri öğrencilere dağıtıldı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla dağıtılan 232 adet mangala oyun setlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt çapında başlatılan ve Ayvalık'ta da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2023 vizyon hedefleri kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.