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Ayvalık'ta öğretmenlerden Türk Halk Müziği ziyafeti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" konseri, şef Namık Arslan’ın yönetiminde Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu" konseri, şef Namık Arslan'ın yönetiminde Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


Katılımın yoğun olduğu konsere, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan ve Halk Eğitim Müdürü Serkan İnce katıldı.


Anadolu mozaiğinin dört bir yöresine ait türkülerin büyük bir başarıyla seslendirildiği konserde, dinleyenlerin adeta kulaklarının pası silindi.


Konser, protokolün şef Namık Arslan ve eğitici Yılmaz Günday'a çiçek sunumuyla sona erdi.

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