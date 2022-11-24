Ayvalık'ta öğretmenlerin hatırlanma sevinci

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program Cunda MTAL Mavi Salon'da gerçekleştirildi. Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Şeref Gülyer, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, gaziler, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin hazır bulunduğu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Cennet vatanımızın çok güzel şehirlerinde beldelerinde köylerinde yıllarca görev yapıp bugün cennetten bir köşe Ayvalık'ımızda göreve devam eden, geleceğin, esnaflarını, çiftçilerini, sanayicilerini, sanatçılarını, turizmcilerini, denizcilerini, ilim ve bilim adamlarını yetiştiren çocuklarımızın kahramanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını inşa edecek, milli ve manevi değerlerle donatılmış gençlerimizin kahramanları saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım en kalbi duygularımla öğretmenler günümüzü kutluyorum” diye konuştu.

Güner Bahadır'ın konuşmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenler günü mesajının okunduğu etkinlikte, Ayvalık'ta görev yaparken hayatını kaybeden öğretmenlere ait slayt gösterimi de duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Aday öğretmenlerin ant içerek göreve başlaması ve ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin protokol üyeleri tarafından takdim edilmesinin ardından program Ayvalık Zübeyde Hanım MTAL'in organize ettiği gösterimlerle sona erdi.