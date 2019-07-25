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Ayvalık'ta orman yangını...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Badavut mevkiinde orman yangını çıktı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Badavut mevkiinde orman yangını çıktı.


Geçtiğimiz Mayıs ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Badavut'ta orman yangını çıktı.


Henüz nedeni belli olmayan yangının, önce zemin yangını şeklinde başladığı ve sonrasında da rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradığı ve büyüdüğü öğrenildi.


Badavut'ta bulunan ve ilçedeki tarihi binaların yapımında kullanılmış olan Sarımsaklı taşının çıkarıldığı taş ocağının sırtlarında başladığı belirtilen yangın; rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, alevlerin ormanlık alanın içine doğru yayılması kaygıyla izlendi.


Edremit Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopterin yanı sıra Ayvalık Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 3 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 5 arazöz, 1 su tankeri ile müdahale edilen yangında, otluk alanın yanı sıra yaklaşık 50 çam ağacının zarar gördüğü bildirildi.


Bölgedeki vatandaşlarla, tatilcilerin de Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine yardım ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

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