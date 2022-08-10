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Ayvalık'ta ormanlık bölge sınırında çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alan sınırındaki tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve yerden hızlı müdahalesi ile ormana sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alan sınırındaki tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve yerden hızlı müdahalesi ile ormana sirayet etmeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Ayvalık Orman İşletme Şefliği, Tıfıllar Mahallesi civarındaki ormana sınar ziraat arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının ormanlık araziye sirayet etmemesi için alevlere 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı, 2 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edildi. Yangın 20 dakikalık bir çalışmayla ormanlık bölgeyi etkilemeden kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarına halen devam ediyor.

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