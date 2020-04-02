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Ayvalık'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Altınova'nın Sahil mevkisi yolunda bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.


Sahil mevkisindeki Yorgun Sitesi'nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Sezen Sakarya'nın kullandığı tescilsiz motosiklet ile aynı sitenin girişinde bakkal dükkanı işlettiği öğrenilen Ç.V. (33) yönetimindeki 10 YD 073 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Sakarya, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazada; evli ve 2 çocuk babası Sezen Sakarya'nın hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntüye neden olurken, otomobil sürücüsü Ç.V. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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