Ayvalık'ta otomobil refüjdeki tabelaya çarptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir bebeğin de bulunduğu otomobil, Cunda Adası girişinde refüjdeki tabelaya çarptı. Kazada sürücü, eşi ve bebekleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat A.'nın kullandığı otomobil Cunda Adası girişinde refüje uçtu. Kazada sürücü, eşi Sinem A. ile henüz 1 buçuk yaşındaki Masal bebek yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen iki ayrı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.