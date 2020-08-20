Ayvalık'ta pandemi sonrası “Übü Hep Übü”

Ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu, pandemi döneminde Bursa'dan sonra ikinci kez sahne aldığı Ayvalık Büyük Park'taki amfitiyatroda “Übü Hep Übü” adlı oyunuyla seyirciyle buluştu.

Oyun izleyenlerden tam not aldı. Bazen güldüren, bazen de düşündüren oyunda başarılı bir sahne performansı sergileyen sanatçı, konukseverliği nedeniyle Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür etti. Özgür Erkekli'nin yazıp, yönettiği “Übü Hep Übü” oyununun ışık tasarımını Ali Pişkin, oyunun koreografisini ise Senem Oluz üstleniyor. Kostüm tasarımını Ceren Eken'in yaptığı oyununun asistanlığını, Gülce Ünlü yapıyor. Afiş tasarımını Buket Pişkin'in ve müziklerini Yunus Emre Terzioğlu'nun, makyaj tasarımını Gila Benezra ve Şermin Kuru'nun yaptığı Übü Hep Übü'nün oyuncuları ise Albina Özden, Cihan Berk Rüzgar, Çağlar Çorumlu, Elçin Afacan, Erkan Baylav ve Yunus Emre Terzioğlu isimlerinden oluşuyor.