İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayvalık'ta para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, nakit para taşıyan bir banka aracıyla, özel otomobil çarpıştı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, nakit para taşıyan bir banka aracıyla, özel otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; saat 13.00 sıralarında yoğun yağış sırasında meydana geldiği öne sürülen kazada; resmi bir bankanın para nakil aracıyla ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BK 4747 plakalı özel otomobil çarpıştı. Kazada özel otomobil sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu. Yaralanan sürücü olay yerine gelen acil yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.