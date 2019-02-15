Ayvalık'ta patlama: 1 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, açık unutulan ocaktan sızan gazın patlaması neticesi 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Hamdibey Mahallesi Dalkıran Mehmet Ağa Caddesi 2. Sokak'ta iki katlı bir evin alt katında kiracı olarak ikamet eden 22 yaşındaki Mırzayee Dawood isimli inşaat işçisi, sabah saatlerinde evinden çıkarken ocağın gazını kapatmayı unuttu.

İşten eve geldiğinde ocaktaki yemeği ısıtmak isteyen Dawood, çakmağı çaktığı anda evin içerisinde sıkışan gaz nedeniyle büyük bir patlama yaşandı. Patlama etkisiyle evin giriş kapısı ile tüm camları kırıldı. Patlama mahallede paniğe yol açtı. Patlamanın etkisiyle Afgan işçi Mırzayee Dawood ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılan yaralı işçi, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle muhtarı Güngör Kantaş, korkunç bir gürültüyle gerçekleşen patlamanın tüm mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattığını söyledi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.