İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta pazarda maskesi olmayanlara maske dağıttılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı’nda hem kontrol yaptılar hem de maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttılar.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı'nda hem kontrol yaptılar hem de maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttılar.


Giriş ve çıkışlarda kimlik denetimi ile ateş ölçümünü gerçekleştiren zabıta ekipleri, maskesiz vatandaşla maske dağıtımı yaparken, Koronavirüs salgınına karşı dağıttıkları maskelerin bir sorunluluk olduğunu anlattılar.


İlk etapta 450 adet dağıtılan maske öğleden sonra saatlerinde tekrar temin edilen maskelerle bu sayının sadece bir günde 2 bine ulaştığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.