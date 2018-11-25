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Ayvalık'ta pehlivan develer için havut hayrı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği bünyesindeki pehlivan develer için havut hayrı yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği bünyesindeki pehlivan develer için havut hayrı yapıldı.


Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği binasının önünde gerçekleşen havut hayrına Aydın, Çan, Ezine, Çanakkale, Edremit, Bergama, Dikili, Gömeç ve Burhaniye'den gelen deveciler, cemiyet üyeleri ve deve sahipleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından lokma hayrının yapıldığı etkinlikle ilgili Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı İsmail Dural, 2018-2019 yılı deve güreşi sezonunun tüm deveciler ve cemiyetleri için hayırlara vesile olmasını diledi. Dernek bünyesindeki pehlivan develerin bu yıl katılacakları tüm güreşlerde iddialı olduğunu söyleyen Dural, düzenledikleri havut hayrının hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Dernek bünyesindeki devecilere ait Canbey, Şöhret, Kidonya, Zorba, Ertuğrul, Beyazit ve Giritli isimli pehlivan develer ise görkemli duruşlarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Havut hayrına katılan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, deve güreşleri sezonunun tüm deve güreşi sevenler için kazası belasız geçmesini temenni etti.

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