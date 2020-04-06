Ayvalık'ta Perşembe günleri kurulan Kuzey Ege'nin en büyük semt pazarı salgın süresince kurulmayacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurulan ve bölgenin en büyük semt pazarı olarak bilinen “Perşembe Pazarı” Koronaviris salgını süresince kurulmayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda bu kararın alındığını söyledi.

Perşembe günleri ilçe merkezinde kurulan semt pazarının yerine Armutçuk'ta bulunan ve ilçe sakinlerinin “Pazar pazarı” olarak adlandırdıkları pazaryerinin Perşembe ve Pazar günleri açık olacağını belirten Başkan Özmen, “ilçe merkezinde ikamet eden ancak Armutçuk pazarının kendileri için oldukça uzak olduğunu düşünen 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ise müsterih olsun. Çünkü odamız bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz, Perşembe ve Pazar günleri kurulacak bu pazardan evlerinin ihtiyaçlarını kendilerine liste halinde ulaştıracak olan 65 yaş üzeri yada sokağa çıkması kısıtlanmış tüm vatandaşlarımıza siparişleri evlerine kadar ulaştırılacaktır.” diye konuştu.