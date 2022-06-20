Ayvalık'ta Plaj Voleybolu VW Beach Pro Tour Balıkesir Futures şampiyonası sona erdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Plaj Voleybolu VW Beach Pro Tour Balıkesir Futures Turnuvası kadınlar ve erkekler kategorilerindeki yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erdi.

32 ülkeden 102 sporcunun katıldığı şampiyonayı 14 hakem yönetti. Rüzgarlı ve oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen karşılaşmalar ikişer kişilik takımlar halinde zevkli ve bir o kadar da çekişmeli geçti.

Turnuvanın son gününde; erkekler grubunda final karşılaşması Sırbistan ile Yeni Zelanda takımları arasında oynandı. Sırbistan takımı rakibini 21-17 ve 21-18'lik setlerde mağlup ederek şampiyon oldu.

Şampiyonanın kadınlar etabında ise ili ABD'li takımın final karşılaşmasında, Savannah Simo - Megan Kraft ikilisi şampiyon oldu. Bu karşılaşmanın setlerini sarı takım 21-17 ve 21-12'lik setlerle maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Djordje Klasnic -Lazar Kolaric (Sırbistan) ikilisine madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, ödül çeklerini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman sundu.

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Bradley Fuller-Sam O'dea (Yeni Zelanda) ikilisine madalyalarını Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, ödül çeklerini Uğur Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gür verdi.

Erkekler kategorisinde turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Thomas Hartles - Alani Nicklin (Yeni Zelanda) ikilisine madalyalarını Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan ödül çeklerini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Baysal takdim etti.

Turnuvayı kadınlar etabında şampiyon olarak tamamlayan Savannah Simo - Megan Kraft (Amerika Birleşik Devletleri) ikilisine madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman takdim etti.

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Brook Bauer - Katie Horton (Amerika Birleşik Devletleri) ikilisine madalyalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Baysal, ödül çeklerini Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu verdi.

Kadınlar kategorisinde turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Daniela lvarez Mendoza - Tania Moreno Matveeva (İspanya) ikilisine madalyalarını Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan, ödül çeklerini CEV Teknik Delegesi Bence Bagics takdim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileri, 4 gün süren şampiyonaya sporseverlerin gösterdiği ilgiye teşekkür etti.