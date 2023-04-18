Ayvalık'ta plajlar sezona hazırlanıyor

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi, İşletme İştirakleri arasında yer alan; Duba, Alibey (Cunda) Adası Arka Deniz, Kum Ada, Kapri, Paşa Limanı ve kamuya açık plajlarda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri dip bucak temizlik gerçekleştiriyor.

Plajlar çöplerden arındırılıyor, yabani otlar temizleniyor, sahilde insanların güneşleneceği kumlar titizlikle taranıyor, bir izmaritin dahi bırakılmamasına dikkat ediliyor.

Ayvalık Belediyesi de kente gelecek olan yerli ve yabancı konukları hijyenik, güvenli ve pırıl pırıl ortamlarda karşılamaya hazırlanıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in, “sezona hazırlanın” talimatıyla başlayan çalışmalar hız kesmeden aralıksız sürdürülüyor. Öncelikle yaz sezonu boyunca turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan plajlar tepeden tırnağa elden geçiriliyor. En ufak bir çöp kırıntısını dahi gözden kaçırmayan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ekipleri canla başla çalışarak plajları güzel bir tatil için hazırladı.

Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakleri arasında yer alan; Altınova, Paşalimanı, Duba, Cunda Arka ve Kapri plajları ve kamuya açık plajlarda insanların güneşleneceği kumlar titizlikle tarandı, bir izmaritin dahi bırakılmamasına dikkat edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin belediyeye ait tüm işletme ve iştiraklerin yaz sezonuna hazır olacağını söyledi.