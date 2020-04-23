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Ayvalık'ta polis ekipleri çocukları unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ev ev dolaşarak evlerinde kalan çocuklara çeşitli hediyeler ve Türk Bayrakları dağıttı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ev ev dolaşarak evlerinde kalan çocuklara çeşitli hediyeler ve Türk Bayrakları dağıttı.


Dünya'yı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüsü salgını nedeniyle alınan kısıtlama önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklara ekipler, sürpriz yaparak hediyeler verdi.


İlk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan minikler ise polis memurlarının yaptıkları sürpriz karşısında önce şaşkınlık, sonrada büyük bir sevinç yaşamaları ise sımsıcak görüntüleri beraberinde getirdi.

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