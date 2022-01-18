İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ta polis uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İzmir’den gelip ilçede uyuşturucu satışı yapan şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İzmir'den gelip ilçede uyuşturucu satışı yapan şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, İzmir'den ilçeye gelip uyuşturucu satışı yapmak isteyen 4 kişiyi yakalandı. Polis ekiplerinin ilçeye uyuşturucu madde getiren şahısların otomobil ve ikametlerinde gerçekleştirdikleri aramada bir miktar metamfetamin ve 529 adet sentetik uyuşturucu maddeleri ile uyuşturucu satışından elde edildiği anlaşılan 4 bin 950 lira ele geçirildi.


Yakalanan 4 şüpheli emniyette iki gün süren sorgulamalarının ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Yapılan yargılama sonrasında şüphelilerden A.A. (31) serbest bırakılırken, M.Y. (22), Y.K. (25), Ö.B. (33) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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