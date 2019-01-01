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Ayvalık'ta polis ve jandarma sayesinde huzurlu yılbaşı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, güvenlik güçlerinin aldıkları sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle ilçede vatandaşlar sorunsuz ve huzurlu bir şekilde yeni yıla ‘merhaba’ dediler.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, güvenlik güçlerinin aldıkları sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle ilçede vatandaşlar sorunsuz ve huzurlu bir şekilde yeni yıla ‘merhaba' dediler.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ilçenin dört bir yanından aldıkları güvenlik önlemleri dikkat çekti.


Polis ve Jandarma ekipleri; İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun İzmir- Balıkesir sınırındaki uygulama noktasında sabaha kadar denetimlerini sürdürdüler.


Jandarma ve Polis ortaklaşa yaptıkları nokta kontrollerinde özellikle araç sürücülerini dikkatli olmaları uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardılar.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, ilçenin eğlence mekânlarının bulunduğu Cunda Adası'nda aldıkları sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle adeta kuş uçurtmadı. İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler de ilçenin kırsal bölgelerinde aldıkları tedbirlerle Ayvalık genelinde 2019 yılına olaysız bir şekilde girilmesini sağladılar.

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