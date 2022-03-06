İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayvalık'ta polisten kaçak alkol operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği öğrenilen bir kişiyi yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği öğrenilen bir kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; kaçak alkol ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen şüpheli şahsın evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 45 litre etil alkol, yaklaşık 17 buçuk litre sahte rakı, 3 litre sahte viski ele geçirildi.


Yakalanan şahıs hakkında yasal işlemler yapıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.