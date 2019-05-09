Ayvalık'ta polisten meydan temizliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda araçların gelişigüzel park etmelerine yönelik kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatıldı.

Özellikle turizm sezonunun başladığı yaz aylarında, ilçenin ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde tam bir çileye dönüşen trafik sıkışıklığının önüne geçebilmek için şimdiden kolları sıvayan ekiplerin başlattığı çalışma vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Cumhuriyet Meydanı ile Aşıklar Köprüsü olarak da isimlendirilen 06 mevkii arasında yol kenarına araçların park edilmesinin yasaklandığı uygulama kapsamında, meydandaki Polis Karakolu'nun önünde de düzenlemelerin yapıldığı gözleniyor.

Şehir içi dolmuşlarla, yol güzergâhı üzerindeki alışveriş noktalarına servis yapan araçların ise polis nezaretinde çok kısa süre içerisinde parklanma yapmalarına izin verilebiliyor.

Trafik Haftası olması nedeniyle, ilçedeki vatandaşlar ve sürücülerin trafik kurallarına riayet etmesi için ilçe genelinde başlatılan top yekün çalışmaların arasında olduğu öğrenilen uygulamanın ilçede yaşayan vatandaşlarla, turistlerin daha ferah koşullarda trafikten yararlanmalarının amaçlandığı bildiriliyor.

Uygulamanın turizm sezonu süresince devam edeceği kaydedilirken, yol kenarındaki araçların parklanmaları nedeniyle sıkışan trafiğin rahatlatılmasının hedefleniyor.

Uygulama kapsamında özellikle engellilere ait araç park yerlerinin, diğer araçlar tarafından kullanılmasına ise kesinlikle izin verilmemesi de dikkatlerden kaçmıyor.