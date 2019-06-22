Ayvalık'ta polisten nefes kesen mülteci operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.

Badavut Tekev mevkiinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda polis ekiplerinin de iştirakiyle yapılan arazi taramasında, üstleri kapalı iki kamyonet ile ilçeye girdikleri belirlenen 42 Afganistan uyruklu mülteci kıskıvrak yakalandı. Deniz kıyısına çok yakın bir noktada ormanlık arazide yakalanan 8'i kadın, 28'i çocuk olmak üzere 42 göçmen ile birlikte şişme bot, bot motoru, pompa, benzin ve çok sayıda can yeleği de ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler; 42 göçmeni yardım ve yataklık eden organizatörlerin de peşine düştü. Yakalanan mültecilerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi.