Ayvalık'ta polisten zehir tacirlerine şok baskın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 512 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu hapları taşıyan kişiler otogarda kıskıvrak yakalandı.

İzmir'den Ayvalık'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri Ayvalık'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldıkları şahısları takibe aldı. Takibe alınan M.Y. ve N.E. isimli şahıslar Ayvalık ilçesi otogarında kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Salı günü saat 02.15 sıralarında İzmir'den Ayvalık'a gelen yolcu otobüsünde bulunan M. Y. ve N. E. isimli şahısların ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği istihbaratını alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM Grup Amirliği'ne bağlı ekipler şehirlerarası otobüs terminalinde tertibat aldı.

Saat 04.15'te terminale gelen 2 kişi otobüsten indikleri sırada ekipler tarafından yapılan başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda; N. E. isimli şahsın sırt çantasında toplamda 512 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

N.E ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi.